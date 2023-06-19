Блінкен проводить зустріч із Сі Цзіньпіном

Лідер Китаю заявив про "дуже значний" прогрес у зміцненні зв’язків між двома найбільшими економіками світу.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся 19 червня із лідером Китаю Сі Цзіньпіном і сторони почали переговори.

Про це інформує CNN.

Блінкен і Сі Цзіньпін проводять зустріч у Пекінському Домі Народу в останній день візиту держсекретаря США до Китаю. Факт зустрічі в Білому домі підтвердили лише приблизно за годину до її початку.

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У CNN заявили про потенційно вирішальний крок до налагодження американсько-китайських відносин після лютневого інциденту з китайськими повітряними кулями-шпигунами у США.

Заява Сі Цзіньпіна

Згідно з повідомленням Bloomberg, Сі Цзіньпін сказав Блінкену, що під час його поїздки до Китаю обидві сторони досягли "дуже значного" прогресу у зміцненні зв’язків між двома найбільшими економіками світу.

"Я сподіваюся, що завдяки цьому візиту, пане міністре, ви зробите більш позитивний внесок у стабілізацію китайсько-американських відносин", – сказав Сі Блінкену.

"Сторони також досягли прогресу та домовилися щодо деяких конкретних питань. Це дуже добре", – сказав лідер КНР у відеоролику зустрічі, опублікованому Центральним телебаченням Китаю, не уточнюючи подробиць.

"Блінкен став першим держсекретарем США, який відвідав Пекін за останні п'ять років, і його переговори з високопосадовцями Китаю розглядаються як ключовий лакмусовий папірець для визначення того, чи можна створити певну розрядку в період тривалої недовіри", – йдеться у повідомленні CNN.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся із лідером Китаю Сі Цзіньпіном 19 червня / Фото: Associated Press

Зустріч Блінкена з Ван Ї

Напередодні Блінкен провів тригодинну зустріч із головним радником із закордонних справ Китаю Ван Ї. Ця зустріч підкреслила серйозні проблеми в подоланні недовіри та тертя, які стали характерними для відносин США та Китаю.

Так, Ван Ї звинуватив Вашингтон у "неправильному сприйнятті" Китаю як "першопричини" погіршення відносин між двома сторонами. Він також вимагав від США припинити "придушення" технологічного розвитку Китаю та припинити заявляти про "китайську загрозу".

Головний радник із закордонних справ Китаю вкотре повторив, що Тайвань є одним із "основних інтересів" КНР, щодо якого "немає місця для компромісу чи відступу".

Водночас Блінкен наголосив на необхідності для країн "відповідально" керувати своєю конкуренцією через "відкриті канали зв’язку", щоб гарантувати, що вона "не переросте в конфлікт".

Держсекретар США також заявив, що Штати продовжуватимуть використовувати свою дипломатію, щоб "відстоювати інтереси та цінності американського народу".

Нагадаємо, перед візитом до Китаю Блінкен заявив про три важливі мети: встановлення "відкритого та розширеного" діалогу з офіційними особами КНР; просування інтересів та цінностей США; вивчення потенційних галузей співробітництва, зокрема щодо економічної стабільності та змін клімату.

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