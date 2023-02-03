У США помітили китайську повітряну кулю-розвідницю

У небі над Сполученими Штатами помітили китайську повітряну кулю-розвідницю. У Пентагоні заявили, що стежать за нею, але вирішили не збивати повітряний об'єкт із міркувань безпеки.

Про це повідомляє The Guardian.

Пркдставники Міноборони США розповіли, що за кулею спостерігали протягом кількох днів після того, як вона увійшла в повітряний простір країни. Об'єкт відстежували зокрема й у штаті Монтана, де розташовані деякі ядерні ракети шахтного базування. Для безпеки громадян у середу, 2 лютого, відмінили кілька авіарейсів.

"Повітряна куля зараз летить на висоті, що значно перевищує комерційний повітряний рух, і не становить військової або фізичної загрози для людей", — йдеться в заяві Пентагону.

У оборонному відомстві повідомили, що подібну кулю вони раніше вже бачили протягом останніх кількох років. Щойно виявивши її на цей раз, уряд США запровадив заходи щодо захисту від витоку конфіденцйнох інформації.

Раніше ТСН.uа повідомляв, що в британському урядовому автомобілі знайшли китайський пристрій стеження. Його виявили під час планової перевірки автомобілів урядових та дипломатичних відомств.

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