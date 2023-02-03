Гонконг роздає пів мільйна безкоштовних авіаквитків

Регіон намагається знову стати "магнітом" для туристів після скасування Covid-обмежень на подорожі.

Гонконг роздає 500 тисяч авіаквитків на суму 250 мільйонів євро. Таким чином собливий адміністративний район Китаю сподівається відновити масштабний вплив пандемії на індустрію туризму

Роздача авіаквитків почнеться 1 березня, повідомляє Euronews.

До початку пандемії, у 2019 році, Гонконг відвідали 56 мільйонів туристів, це в сім разів більше за його населення. Але, через суворі обмеження, пов’язані з Covid-19, протягом останніх трьох років туристичний сектор та економіка особливого рвйону перебувають в кризовому становищі.

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Раніше ми повідомляли, що в адміністрації президента Джо Байдена заявили про скасування надзвичайної ситуації через Covid-19 із 11 травня. Обмеження відмінять майже через три роки після введення заходів для стримування поширення хвороби у США.

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