Ракетний удар по Краматорську: з-під завалів будинку дістали тіло жінки

Кількість загиблих внаслідок російського терору в Краматорську знову зросла.

Через ракетний удар по центру Краматорська загинули четверо людей. Ввечері 3 лютого з-під завалів дістали тіло жінки.

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Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

Ракетний удар по будинку в Краматорську

Російські загарбники 1 лютого о 21:45 вдарили по багатоповерхівці в центрі Краматорська. ТСН.uа публікував моторошні фото й відео з місця трагедії.

Ворожа ракета влучила в житловий будинок на вулиці Марата та зруйнувала його. Ще десятки сусідніх будинків пошкоджені ударною хвилею. Спочатку інформували про двох загиблих, але згодом кількість зросла.

Станом на 19:00 четверга, 2 лютого, розібрали 85 % завалів і вивезели понад 870 тонн будівельних уламків. До робіт залучили 161 особу і 42 одиниці техніки, повідомляє ДСНС України.

Ракетний удар по Краматорську, Британія страйкує, Лубінець і Саакашвілі – новини 2 лютого

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