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Жданов оцінив, яка роль російських десантників у війні проти України

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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1348
Час на прочитання
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Жданов оцінив, яка роль російських десантників у війні проти України

Фото: Міноборони Білорусі/Telegram

Експерт певен, що попри втрати, російський десант не відходить у минуле.

Військовий експерт Олег Жданов розповів про роль російського десанту під час повномасштабної війни проти України.

Пр це він сказав у своєму youtube-каналі.

Жданова пригадав, що на початку вторгнення українські захисники мужньо відбили спроби російських десантників висадитися у Гостомелі і Василькові під Києвом. Наші військові тоді знищили ледь не увесь російський десант, від чого окупанти не можуь оговтатися і досі.

Проте експерт певен, що попри втрати, російський десант не відходить у минуле.

"Зараз розглядається один із варіантів операції вторгнення до України зі сторони Білорусі. Ми розуміємо, що це не сьогодні, завтра чи післязавтра. Це може бути у середньостроковій перспективі, якщо РФ почне формувати ударне угрупування. Але як варіант можна розглядати висадження десанту зі сторони Білорусі з метою захоплення плацдарму і прориву нашої оборони на кордоні. Чи можливий він – теоретично так. Практично – у РФ немає сил і засобів. Ми розглядали можливість висадження морського десанту в Одесі – теж ні.

Росія примудрилася нав'язати нам позиційну війну зразка Другої світової. І у цій війні дуже важко вести десантні операції – як морські, так і сухопутні. Але в сучасній війні висадження десанту, захоплення об'єкту і утримання до підходу основних сил – це цілком прийнятно", – зазначив Жданов.

Раніше Олег Жданов оцінив російських десантників, які під Бахмутом замінили "вагнерівців", і заявив, що більшість із них – не професійні військові, а мобілізовані.

Нагадаємо, що поблизу кордону України висаджувався десант білоруської та російської армій.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1348
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