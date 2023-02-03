Жданов оцінив, яка роль російських десантників у війні проти України

Експерт певен, що попри втрати, російський десант не відходить у минуле.
Військовий експерт Олег Жданов розповів про роль російського десанту під час повномасштабної війни проти України.
Пр це він сказав у своєму youtube-каналі.
Жданова пригадав, що на початку вторгнення українські захисники мужньо відбили спроби російських десантників висадитися у Гостомелі і Василькові під Києвом. Наші військові тоді знищили ледь не увесь російський десант, від чого окупанти не можуь оговтатися і досі.
Проте експерт певен, що попри втрати, російський десант не відходить у минуле.
"Зараз розглядається один із варіантів операції вторгнення до України зі сторони Білорусі. Ми розуміємо, що це не сьогодні, завтра чи післязавтра. Це може бути у середньостроковій перспективі, якщо РФ почне формувати ударне угрупування. Але як варіант можна розглядати висадження десанту зі сторони Білорусі з метою захоплення плацдарму і прориву нашої оборони на кордоні. Чи можливий він – теоретично так. Практично – у РФ немає сил і засобів. Ми розглядали можливість висадження морського десанту в Одесі – теж ні.
Росія примудрилася нав'язати нам позиційну війну зразка Другої світової. І у цій війні дуже важко вести десантні операції – як морські, так і сухопутні. Але в сучасній війні висадження десанту, захоплення об'єкту і утримання до підходу основних сил – це цілком прийнятно", – зазначив Жданов.
Раніше Олег Жданов оцінив російських десантників, які під Бахмутом замінили "вагнерівців", і заявив, що більшість із них – не професійні військові, а мобілізовані.
Нагадаємо, що поблизу кордону України висаджувався десант білоруської та російської армій.
Читайте також: