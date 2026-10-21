Райський острів, про який майже ніхто не знає: чим він дивує навіть досвідчених туристів

Ніуе. Фото: Flickr/fearlessRich/CC BY 2.0

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У південній частині Тихого океану розташований маловідомий острів Ніуе, який називають одним із найкрасивіших місць для відпочинку. Тут можна поплавати поруч із горбатими китами, дослідити підводні печери, побачити тисячі зірок та відпочити далеко від переповнених курортів.

Про це повідомило видання Daily Mail.

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Поки більшість туристів обирає для відпустки відомі курорти Балі, Фіджі або Вануату, Ніуе залишається місцем для тих, хто віддає перевагу природі та спокійному відпочинку. Ця крихітна острівна країна в південній частині Тихого океану майже не відчула наслідків масового туризму.

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На острові немає величезних готельних комплексів і переповнених пляжів. Натомість його відвідувачі можуть досліджувати скелясте узбережжя, купатися в природних басейнах та знайомитися з місцевими традиціями.

Ніуе належить до найбільших піднятих коралових атолів світу. Його береги сформовані вапняковими скелями, серед яких ховаються печери, невеликі водойми та мальовничі місця для купання.

Плавання з горбатими китами

Одна з причин, чому мандрівники вирушають на Ніуе, — можливість зустріти горбатих китів. Під час щорічної міграції ці тварини з’являються у водах поблизу острова, причому іноді їх можна помітити навіть із суші.

Найкращий період для спостереження за морськими велетнями зазвичай припадає на липень — жовтень. У цей час туристичні оператори організовують спеціальні екскурсії, під час яких відвідувачі можуть не лише побачити китів, а й за відповідних умов поплавати поруч із ними.

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Такі заходи проводять ліцензовані організатори, які мають дотримуватися правил взаємодії з дикими тваринами. Водночас навіть у розпал сезону ніхто не може гарантувати зустріч із китами.

Іноді тварини наближаються до узбережжя настільки, що їхні звуки долинають до будинків біля океану. Тому деякі відпочивальники можуть чути китові співи просто зі свого помешкання.

Утім, горбаті кити — не єдині мешканці навколишніх вод, які привертають увагу туристів.

Ніуе також відомий серед прихильників підводного плавання. Прозора вода дозволяє роздивлятися морське життя, а в окремих місцях для цього навіть не потрібно далеко відпливати від берега.

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Цьому сприяє незвичайна будова острова: поблизу деяких ділянок узбережжя морське дно стрімко заглиблюється. Завдяки цьому відвідувачі мають можливість спостерігати за різними підводними мешканцями неподалік від суші.

Туристи, які вже побували на Ніуе, розповідають про зустрічі з дельфінами, черепахами, морськими зміями та яскравими тропічними рибами.

Нічне небо Ніуе отримало світове визнання

Коли на острові заходить сонце, його природні особливості стають помітними зовсім по-іншому. Ніуе здобув міжнародне визнання завдяки надзвичайно темному нічному небу.

Він став першою країною, яка отримала акредитацію на всій своїй території як міжнародний заповідник темного неба та міжнародна спільнота темного неба.

Цей статус пов’язаний із заходами, спрямованими на зменшення світлового забруднення. Через невелику кількість штучного освітлення зорі тут можна роздивитися значно чіткіше.

Зокрема, без спеціального обладнання на Ніуе можна спостерігати за Чумацьким Шляхом, Магеллановими Хмарами та тисячами інших зірок.

Проте для місцевого населення зоряне небо — це не лише красива природна картина. Упродовж поколінь жителі острова накопичували знання про небесні світила та використовували їх, зокрема, для орієнтування під час морських подорожей.

Сьогодні ці особливості приваблюють на Ніуе прихильників астротуризму — мандрівників, які відвідують місця з найкращими умовами для спостереження за зорями.

Чому на острові особливо оберігають бджіл

Віддалене розташування Ніуе допомогло зберегти не лише його природні ландшафти. На острові існує популяція італійських медоносних бджіл, яка має особливе значення для природоохоронних проєктів.

Ці комахи тривалий час залишалися ізольованими від інших популяцій, завдяки чому уникнули низки поширених захворювань і паразитів. Їх вважають однією з останніх великих ізольованих популяцій такого типу.

Щоб захистити бджіл, на Ніуе створюють Тихоокеанський бджолиний заповідник. Передбачається, що він допоможе не лише зберегти місцевих комах, а й підтримувати бджільництво за межами острова завдяки постачанню здорових маток і генетичного матеріалу.

Місцеві бджоли також виробляють мед, який уже відзначили на міжнародному рівні. Зокрема, продукт із Ніуе здобув нагороду «Найкращий міжнародний мед» на Національній виставці меду у Великій Британії.

Спробувати або придбати цей мед можуть і відвідувачі острова.

Окрім бджільництва, на Ніуе реалізують ініціативи зі збереження лісів, морських екосистем і природного нічного освітлення.

Чим Ніуе запам’ятовується мандрівникам

Туристи, які вже побували на острові, часто звертають увагу не лише на його природу, а й на ставлення місцевих мешканців до гостей.

Один із мандрівників у серпні 2026 року поділився в блозі Travel Agent Finder враженнями від п’ятої поїздки на Ніуе. Вперше він відвідав острів ще 2013 року, але згодом неодноразово повертався.

За його словами, найбільше йому запам’яталися спокійний ритм життя, тепла погода, підводні краєвиди та привітність людей.

Турист розповів, що на місцевих дорогах водії вітають одне одного, а після кількох подорожей він уже мав на острові знайомих і друзів.

«Найбільше для мене зараз означає те, що коли я повертаюся, до мене ставляться не як до звичайного туриста. До мене ставляться як до члена родини», — поділився мандрівник.

Інші відвідувачі також залишили схвальні відгуки про природні пам’ятки Ніуе.

Зокрема, турист, який у липні побував у басейнах Ліму, назвав це місце найкрасивішим у світі. Він зазначив, що захищені скелями водойми дозволяли йому комфортно плавати, попри те що він не вважав себе вправним плавцем.

Водночас прозора вода давала змогу спостерігати за тропічними рибами, які плавали поруч.

Інший відпочивальник, який відвідав острів у вересні, розповів про підводну екскурсію, під час якої йому вдалося побачити дельфінів, морських черепах і змій.

Чому поїздку на Ніуе потрібно планувати заздалегідь

Попри всі природні переваги, відпочинок на острові має певні особливості. Насамперед це стосується транспортного сполучення та обмеженої туристичної інфраструктури.

Наприклад, з Австралії немає прямих рейсів на Ніуе, тому мандрівникам зазвичай потрібно добиратися через новозеландський Окленд. Через невелику кількість авіарейсів така подорож потребує ретельної підготовки.

Також туристам рекомендують завчасно подбати про бронювання житла, оренду автомобіля та участь в екскурсіях. Вибір послуг на острові порівняно невеликий, тому відкладати організаційні питання до останнього моменту не варто.

Тим, хто звик до великих торговельних центрів, нічних клубів та різноманітних курортних розваг, Ніуе може здатися незвичним. Тут відпочинок переважно пов’язаний із прогулянками, купанням, вивченням природи та знайомством із життям місцевих громад.

Саме відсутність натовпів, віддаленість від популярних туристичних маршрутів і можливість проводити більше часу на природі вирізняють цей острів серед інших напрямків для відпочинку в Тихому океані.

Нагадаємо, мандрівникам, які не люблять ані виснажливої спеки, ані морозів, варто придивитися до семи країн. У них є регіони з м’яким кліматом практично незалежно від сезону.

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