Гонконг раздает пол миллиона бесплатных авиабилетов

Регион пытается снова стать "магнитом" для туристов после отмены Covid-ограничений на путешествия.

Гонконг раздает 500 тысяч авиабилетов на сумму 250 миллионов евро. Таким образом, особый административный район Китая надеется восстановить масштабное влияние пандемии на индустрию туризма.

Раздача авиабилетов начнется 1 марта, сообщает Euronews.

До начала пандемии, в 2019 году, Гонконг посетили 56 миллионов туристов, это в семь раз больше его населения. Но из-за строгих ограничений, связанных с Covid-19, за последние три года туристический сектор и экономика особого региона находится в кризисном состоянии.

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Ранее мы сообщали, что в администрации президента Джо Байдена заявили об отмене чрезвычайной ситуации из-за Covid-19 с 11 мая. Ограничения отменят спустя почти три года после введения мер для сдерживания распространения болезни в США.

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