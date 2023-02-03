В США заметили китайский воздушный шар-разведчик

Объект отслеживали, в частности, и в штате Монтана, где расположены некоторые ядерные ракеты шахтного базирования.

В небе над Соединенными Штатами был замечен китайский воздушный шар-разведчик. В Пентагоне заявили, что следят за ним, но решили не сбивать воздушный объект из соображений безопасности.

Об этом сообщает The Guardian.

Представители Минобороны США рассказали, что за шаром наблюдали в течение нескольких дней после того, как он вошел в воздушное пространство страны. Объект отслеживали, в частности, и в штате Монтана, где расположены некоторые ядерные ракеты шахтного базирования. Для безопасности граждан в среду отменили несколько авиарейсов.

"Воздушный шар сейчас летит на высоте, которая значительно превышает коммерческое воздушное движение, и не представляет военной или физической угрозы для людей", — говорится в заявлении Пентагона.

В оборонном ведомстве сообщили, что подобный шар они раньше уже видели за последние несколько лет. Правительство США ввело меры по защите от утечки конфиденциальной информации, обнаружив шар на этот раз.

Ранее ТСН.ua сообщал, что в британском правительственном автомобиле нашли китайское устройство слежки. Его обнаружили в ходе плановой проверки автомобилей правительственных и дипломатических ведомств.

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