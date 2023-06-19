Воздушные силы сообщили о пусках ракет

В понедельник, 19 июня, во время воздушной тревоги, объявленной в ряде областей, российская армия запустила ракеты.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Пуски ракет", – лаконично сообщили в ВСУ.

Между тем глава Днепропетровского областного совета подчеркнул, что есть реальная угроза ракетного удара.

"Есть реальная угроза ракетного удара. Находитесь в укрытиях", — подчеркнул он.

Напомним, известно о вылете российских бомбардировщиков Ту-22м3. В ВСУ сообщили о возможных пусках ракет на юге и востоке. Также есть возможность запуска ракет еще с акватории Азовского моря.

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