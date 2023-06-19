На Прикарпатье исчезла школьница: СМИ сообщили, что девочку нашли убитой

В Прикарпатье полиция 18 июня сообщила об исчезновении 9-летней Вероники Богданюк из поселка Куты Косовского района. Впрочем, местные медиа пишут, что ее нашли убитой.

Об этом стало известно из сообщения Нацполиции и местного издания "Галка".

Правоохранители сообщили, что девочка 18 июня около 15:00 вышла из дома. Впрочем, ее местонахождение было неизвестно. Полиция назвала приметы ребенка и просила всех неравнодушных сообщить любую важную информацию о его исчезновении.

Утром 19 июня "Галка" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что девочку нашли убитой вечером 18 июня в зеленой зоне села по направлению к реке Черемош. Издание пишет, что ребенок был изнасилован и задушен. Отмечается, что полиция задержала 34-летнего дядю погибшей.

"Именно их вместе видели в последний раз перед исчезновением ребенка. Известно, что мужчина ранее судим за воровство, изнасилование, грабеж и угрозы убийством", — говорится в сообщении "Галки".

Как сообщалось, в городе Пирятин Полтавской области 29 мая загадочно пропал 14-летний парень. Впоследствии его нашли мертвым на одном из заброшенных предприятий. Парень загадочно скончался от удара электрическим током.

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