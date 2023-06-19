"Войска РФ несут значительные потери": эксперт о ситуации на фронте

Подразделения Вооруженных сил Украины сейчас находятся на фронте и готовят фундамент для дальнейших наступательных действий.

Об этом рассказал военный эксперт Андрей Крамаров, передает 24 канал.

По словам эксперта, российские военные проводят хлопотную работу по "размягчению" обороны противника.

"Это является своеобразной подготовкой к дальнейшему более масштабному удару. Однако для начала нужно найти слабые места в обороне оккупантов. Нынешняя работа наших военных – построить фундамент для будущего удара. Тогда увидим на карте сдвиги. Хотя и сейчас они есть", — предположил Крамаров.

Он добавил, что буквально через три недели июня Россия начала терять огромное количество техники.

"А из уничтоженных артиллерийских систем за месяц они вообще идут практически на "рекорд". Это также помогает украинским военным расширять плацдармы и улучшать позиции", — резюмировал эксперт.

Напомним, Силы обороны Украины в течение двух недель контрнаступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях взяли под контроль ряд населенных пунктов.

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