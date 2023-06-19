"Війська РФ зазнають значних втрат": експерт про ситуацію на фронті

Підрозділи Збройних Сил України зараз перебувають на фронті та готують фундамент для подальших наступальних дій.

Про це розповів військовий експерт Андрій Крамаров, передає 24 Канал.

Наразі, за словами експерта, російські військові проводять клопітку роботу з "розм'якшення" оборони противника.

"Це є своєрідною підготовкою до подальшого значно масштабнішого удару. Однак для початку потрібно знайти слабкі місця в обороні окупантів. Теперішня робота наших військових – побудувати фундамент для майбутнього удару. Тоді побачимо на карті зрушення. Хоча і зараз вони є", - припустив Крамаров.

Він додав, що буквально через три тижні червня Росія почала втрачати величезну кількість техніки.

"А зі знищених артилерійських систем за місяць вони взагалі йдуть практично на "рекорд". Це також допомагає українським військовим розширювати плацдарми та покращувати позиції", - резюмував експерт.

Нагадаємо, Сили оборони України протягом двох тижнів контрнаступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках взяли під контроль низку населених пунктів.

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