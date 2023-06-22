Кулеба заявив, що Кремль попередять про наслідки теракту на ЗАЕС

Голова МЗС заявив, що Росія піде на ескалацію незалежно від того, робить щось Україна чи ні.

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що Росія отримає попередження про те, що станеться, якщо вона влаштує терористичний акт на Запорізькій АЕС.

Про це очільник української дипломатії заявив в інтерв’ю Суспільному.

"Зараз відбуватиметься багато тихої дипломатичної роботи, і думаю, Росії надішлють попередження про те, що буде, якщо вона вдасться до цього кроку. Чи дослухається РФ – це вже інше питання", – сказав Кулеба.

Міністр заявив, що Україна не втомлюється повторювати, що найкращий спосіб запобігти майбутнім трагедіям, які вчинить Росія, – дати українським військовим все необхідне озброєння, щоб вони могли вигнати агресорів з української території.

"Маємо розуміння, що поки Росія контролюватиме хоча б один квадратний метр нашої землі, вона матиме простір цього квадратного метра, щоб влаштовувати трагедії", – пояснив міністр.

Кулеба зазначив, що в Лондоні пояснював міжнародним партнерам, що Росія піде на ескалацію незалежно від того, робить щось Україна чи ні. "Тому найкраще, що ви можете зробити, – дати нам зброю, щоб вигнати РФ з України", – сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заявив, що у російських агресорів були б шанси окупувати Україну, якби США та партнери не надавали зброю та фінансування під час війни.

Крім того, ми раніше інформували, що мільярдер Говард Баффет дорікнув Заходу, що він не дає Україні все необхідне, але хоче, щоб вона воювала сама.

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