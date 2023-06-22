Дружина нардепа Богдана Торохтія купила авто за сім млн гривень: як вона пояснила скандал, який розгорівся навколо неї

Під час війни нардеп виїзджав за кордон. А авто вони купляли, бо "на це є гроші".

Українські журналісти зафіксували, як народний депутат Богдан Торохтій використовує придбаний у березні 2023 року Mercedes-Benz EQS за сім млн гривень. ЗМІ знайшли докази того, що нардеп виїжджав на море за кордон під час воєнного стану. Водночас дружина Торохтія Аліна Левченко заявила, що їхні статки дозволяють придбати автомобіль.

Про це жінка написала на своїй сторінці в соцмережі.

Як зазначається, журналісти Bihus.Info дізналися, що у липні 2022 року Аліна Левченко продала свій Range Rover Sport приблизно за 76 000 доларів. Того ж місяця вона придбала Mercedes-Benz G400 2020 року випуску. Найнижча вартість такого позашляховика на вторинному ринку становить 158 800 доларів.

Водночас сама Левченко заявила, що сімейні статки дозволяють їй придбати авто під час війни за такі гроші.

"У відеосюжеті "Євротур під час війни, авто за 7 млн та брехня нардепа-слуги Торохтія" спеціально вирізано та не зазначено більшість моїх відповідей на питання журналіста, проігноровано також і подану мою декларацію за 2020 рік про мої статки, які були та є достатніми для купівлі автомобілів. І таким чином моя робота в "Державному центрі сертифікації та експертизи насіння і садівного матеріалу" чи в ДП "Антонов" аж ніяк не скасовує мій майновий стан", - сказала жінка.

Також вона попросила припинити її “цькувати” та розповсюджувати її персональні дані. Окремо Левченко звернулася до журналістів та закликала їх викласти інформацію щодо того, що її родина має фінансове забезпечення для таких покупок.

Нагадаємо, що рідний брат водія одеського військкома виїхав до Іспанії як особа з інвалідністю.

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