Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

РФ готує до бою “резервну армію”: як це вплине на ситуацію на фронті — коментар експерта

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
331
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
РФ готує до бою “резервну армію”: як це вплине на ситуацію на фронті — коментар експерта

Росія готується кинути в бій "резервну армію" / Фото: Associated Press

Для ведення ефективних бойових дій недостатньо зігнати зі всієї Російській Федерації “чмобіків”.

Російська “резервна армія”, яку у Кремлі нахваляються зібрати до кінця червня і посилити 3 700 одиницями військової техніки, не зможе докорінно змінити ситуацію на фронті.
 
Таку думку висловив військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

За його словами, для ведення ефективних бойових дій недостатньо зігнати зі всієї Російській Федерації “чмобіків”, їх потрібно забезпечити, підготувати, навчити і провести з ними бойове злагодження.

“Військо, яке не пройшло через ці етапи — це партизанське військо, яке не спроможне реалізовувати масштабне завдання. Так, вони можуть завдати клопотів українським Силам оборони, але чи стануть вони рушійною силою, яка змінить докорінно ситуацію на фронті, я не певен. Очевидно, що питання мотивації, технічного забезпечення і навченості особового складу є надзвичайно важливими”, - наголосив він.

Нагадаємо, міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу у своїй доповіді перед диктатором Володимиром Путіним пообіцяв до кінця червня сформувати "резервну армію", яка буде оснащена тисячами одиниць техніки.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
331
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація