РФ готує до бою “резервну армію”: як це вплине на ситуацію на фронті — коментар експерта

Російська “резервна армія”, яку у Кремлі нахваляються зібрати до кінця червня і посилити 3 700 одиницями військової техніки, не зможе докорінно змінити ситуацію на фронті.



Таку думку висловив військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

За його словами, для ведення ефективних бойових дій недостатньо зігнати зі всієї Російській Федерації “чмобіків”, їх потрібно забезпечити, підготувати, навчити і провести з ними бойове злагодження.

“Військо, яке не пройшло через ці етапи — це партизанське військо, яке не спроможне реалізовувати масштабне завдання. Так, вони можуть завдати клопотів українським Силам оборони, але чи стануть вони рушійною силою, яка змінить докорінно ситуацію на фронті, я не певен. Очевидно, що питання мотивації, технічного забезпечення і навченості особового складу є надзвичайно важливими”, - наголосив він.

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