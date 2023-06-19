Експерт спрогнозував, чи надасть Ізраїль Україні танки Merkava

Ізраїль розглядає варіант продажу танків Merkava двом країнам у Східній Європі. Йдеться, зокрема, про Польщу та Європу.

Ймовірність цього спрогнозував військовий експерт Андрій Крамаров.

За його словами, чим більше Україна отримає сучасних танків, тим краще.

"Танки Merkava Ізраїль не експортував за виключенням Сінгапуру. Ця країна має на озброєнні приблизно 25 цих машин в останній модифікації Merkava Mk.4. Зараз мовиться про 200 машин Merkava Mk.2 та Merkava Mk.3, знятих зі зберігання, які мають експортуватися Ізраїлем", - йдеться у повідомленні.

Експерт ставить під сумнів те, що Ізраїль так швидко зробить такий крок від доволі обмеженої участі у допомоги Україні до надання наступальної зброї – танків.



"Зараз країни-партнери України зі Східноєвропейського блоку розуміють, що в Європі триває велика війна і треба посилювати свою оборону. Раніше вони передали нам зі своїх складів зберігання радянські модернізовані танки Т-72. І тепер, припустив він, можливо вони планують поповнити свій парк вже ефективнішою бронетехнікою", - каже він.

Тим часом, старі танки Merkava, виготовлені в Ізраїлі, незабаром будуть продані двом іноземним арміям. Частина бронетехніки відправиться до Європи.

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