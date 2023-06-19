Полонені воїни ЗСУ в Угорщині: Україна висунула ультиматум Будапешту

У МЗС України вимагають від Угорщини надати доступ до полонених воїнів ЗСУ, яких Росія всупереч усім нормам передала до сусідньої держави.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він наголосив, що Угорщина, без відома українського уряду та міжнародних правозахисних організацій, вивезла із Росії громадян України.

У сусідній державі українські полонені бійці перебувають у повній ізоляції та відсутності доступу до відкритих джерел інформації. Спілкування з рідними відбуваються виключно у присутності третіх осіб.

"Усі спроби українських дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт із українськими громадянами не мали успіху. Це, а також інформація, отримана від родичів деяких із них, свідчить про те, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині не відповідають дійсності", - повідомив Ніколенко.

В українському МЗС наголосили, що спроби налагодити конструктивний діалог із угорської владою офіційними дипломатичними каналами, на жаль, ігноруються.

"Такі дії Будапешта ставлять під сумнів задекларовані ним гуманітарні мотиви вивезення українців до Угорщини. Крім того, вони можуть кваліфікуватися як порушення положень Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. МЗС України вчергове звернулося до угорської сторони із вимогою негайно допустити українського консула до українських військовополонених, аби він міг оцінити їхній фізичний та психологічний стан, розповісти їм про їхні права, а також надати термінову консульську допомогу", - наголосив Ніколенко.

Речник МЗС також додав, що Україна добивається повернення воїнів ЗСУ додому, щоб вони могли зустрітися з рідними та пройти реабілітацію.

Воїни ЗСУ в Угорщині: що відомо

Російська православна церква 8 червня заявила, що нібито за її посередництва Угорщини було передано групу українських військовополонених із Закарпаття. Процес відбувся "у рамках міжцерковної співпраці на прохання угорської сторони".

Згодом Україні вдалося встановити місцезнаходження 11 колишніх військовополонених, яких росіяни передали до Угорщини, і наразі перебувають на території цієї держави.

Родичам військовополонених удалося зустрітися з ними, але не в місцях утримання. Їх селять біля готелю, привозять у якесь місце, а потім туди доставляють і полонених. На спілкування дають годину-дві.

Українська розвідка вважає, що Угорщина хоче провести пресконференцію з військовополоненими, на якій вони повинні будуть розкритикувати Україну та подякувати РПЦ.

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