Пленные воины ВСУ в Венгрии: Украина выдвинула ультиматум Будапешту

Украинские дипломаты не могут встретиться с украинскими пленниками.

В МИД Украины требуют от Венгрии предоставить доступ к пленным воинам ВСУ, которых Россия вопреки всем нормам передала соседнему государству.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Он подчеркнул, что Венгрия без ведома украинского правительства и международных правозащитных организаций вывезла из России граждан Украины.

В соседнем государстве украинские пленные бойцы находятся в полной изоляции и отсутствии доступа к открытым источникам информации. Общение с родными проходят исключительно в присутствии третьих лиц.

"Все попытки украинских дипломатов в течение последних дней установить прямой контакт с украинскими гражданами не имели успеха. Это, а также информация, полученная от родственников некоторых из них, свидетельствует о том, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских защитников в Венгрии не соответствуют действительности", – сообщил Николенко.

В украинском МИД подчеркнули, что попытки наладить конструктивный диалог с венгерскими властями официальными дипломатическими каналами, к сожалению, игнорируются.

"Такие действия Будапешта ставят под сомнение задекларированные им гуманитарные мотивы вывоза украинцев в Венгрию. Кроме того, они могут квалифицироваться как нарушение положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. МИД Украины в очередной раз обратился к венгерской стороне с требованием немедленно допустить украинского консула к украинским военнопленных, чтобы он мог оценить их физическое и психологическое состояние, рассказать им об их правах, а также оказать срочную консульскую помощь", — подчеркнул Николенко.

Спикер МИД также добавил, что Украина добивается возвращения воинов ВСУ домой, чтобы они могли встретиться с родными и пройти реабилитацию.

Воины ВСУ в Венгрии: что известно

Русская православная церковь 8 июня заявила, что якобы при ее посредничестве Венгрии была передана группа украинских военнопленных из Закарпатья. Процесс состоялся "в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны".

Впоследствии Украине удалось установить местонахождение 11 бывших военнопленных, которых россияне передали в Венгрию, и сейчас находятся на территории этого государства.

Родственникам военнопленных удалось встретиться с ними, но не в местах содержания. Их селят у гостиницы, привозят в какое-то место, а затем туда доставляют и пленных. На общение дают час-два.

Украинская разведка считает, что Венгрия хочет провести пресс-конференцию с военнопленными, на которой они должны будут раскритиковать Украину и поблагодарить РПЦ.

Читайте также: