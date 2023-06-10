Венгрия готовит провокацию с украинскими пленниками — СМИ

Россия передала пленных с условием, что будет устроена подобная провокация.

Венгрия планирует провести пресс-конференцию с украинскими военнопленными, на которой они должны будут раскритиковать Украину и поблагодарить РПЦ, которая якобы помогла передать их венгерской стороне.

Об этом сообщают источники в украинских спецслужбах, передает РБК-Украина.

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Собеседник сообщил, что Россия передала пленных с условием, что будет устроена подобная провокация.

"На прессконференции пленные должны рассказывать, как их якобы принудительно мобилизовывали, в каких плохих условиях они воевали, как хорошее венгерское правительство и РПЦ и т.д. Такая публичная активность с критикой Украины и благодарностью к РПЦ была озвучена украинским пленным как обязательное условие вывоза из России", — рассказал источник.

Также издание сообщает, что венгерская сторона скрывает местонахождение пленных от Украины и не позволяет с ними связаться. Их удерживают под вооруженной охраной. Но не позволяют свободно передвигаться.

Напомним, ранее сообщалось, что 8 июня РПЦ заявила, что при ее посредничестве Венгрии была передана группа украинских военнопленных из Закарпатья.

Позже вице-премьер-министр Венгрии по церковным делам Жолт Шемьен подтвердил, что РПЦ передала стране группу украинских военнопленных из Закарпатья.

В свою очередь представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что МИД Украины не получил подтверждения ни от венгерских коллег, ни от Шемьена, ни от правительства о передаче пленных.

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