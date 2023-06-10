Контрнаступательные действия уже происходят в Украине — Зеленский

Зеленский не раскрыл, где происходит активизация ВСУ, однако добавил, что скоро "мы все это будем чувствовать".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники уже совершают контрнаступательные действия.

Об этом он сказал 10 июня во время пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

В то же время, глава государства не раскрыл, на каких направлениях это происходит. Однако отметил, что Россия уже чувствует, что "им недолго осталось".

"Контрнаступательные и оборонные действия происходят в Украине, но на какой они стадии я не буду подробно говорить. Мы все это почувствуем", — заявил президент.

Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Джастином Трюдо / Фото: Associated Press

Глава государства добавил, что в этом контексте доверять нужно только украинским военным, а не разным сомнительным источникам.

"Доверять надо нашим военным. Я ежедневно на связи с нашими командующими разных направлений — Сырский, Тарновский, Москалев, Наев, Залужный. Все сейчас настроены положительно. Так Путину и передайте", — сказал Зеленский.

Напомним, аналитики ISW заявили, что украинские военные наступают на четырех основных направлениях. Контратаки ВСУ результативны.

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