Контрнаступление ВСУ происходит по четырем направлениям — ISW

Украинские военные наступают на четырех основных направлениях. Контратаки ВСУ результативны.

Об этом говорится в отчете ISW.

"9 июня украинские войска продолжали контрнаступательные операции как минимум на четырех участках фронта. Российские войска отразили ограниченные и локальные атаки украинских войск в районе Кременной. Украинские официальные лица заявили, что 8 июня ВСУ продвинулись на 1,2 км во время наступательных наступательных операций под Бахмутом", – говорится в сообщении экспертов ISW.

По мнению экспертов, украинские силы также продолжали наземные атаки в западной части Запорожской области в ночь с 8 на 9 июня и 9 июня. Также эксперты предположили, что ВСУ добились существенных успехов во время атак.

В частности, геолокационные кадры показывают, что ВСУ добились успехов к востоку от Благодатного.

Что известно о контрнаступлении ВСУ

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что боевые действия в Украине активизировались на всех участках временно оккупированной территории. В то же время, он предостерег от того, чтобы придавать слишком большое значение ежедневным операциям, которые осуществляют ВСУ.

В Минобороны заявили, что Украина не будет объявлять о начале контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины на фронте.

В США говорят, что контрнаступление украинских войск будет стремительным, а его кульминация может наступить уже через 72-96 часов после начала, и Россия несет масштабные потери.

Издание The Washington Post со ссылкой на четырех должностных лиц в ВСУ сообщило, что долгожданное контрнаступление украинских военных против оккупационных российских войск началось на юго-востоке.

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