ВСУ перешли в контрнаступление на юго-востоке — The Washington Post

В состав украинских войск, участвующих в контрнаступлении, входят специализированные ударные подразделения, вооруженные западным оружием и обученные тактике НАТО.

Долгожданное контрнаступление украинских военных против оккупационных российских войск началось, открывая новый этап в войне, направленный на восстановление территориального суверенитета Украины.

Об этом сообщает в четверг, 8 июня, издание The Washington Post со ссылкой на четырех должностных лиц в ВСУ, говоривших на условиях анонимности, поскольку не имеют права публично обсуждать развитие событий на поле боя.

В сообщении говорится, что украинские войска усилили свои атаки на линии фронта на юго-востоке страны.

В состав украинских войск, участвующих в контрнаступлении, входят специализированные ударные подразделения, вооруженные западным оружием и обученные тактике НАТО.

В издании также цитируют сообщения российских "военкоров", которые заявляют об ожесточенных боях в Запорожской области — на участке линии фронта, который считался вероятной мишенью новой украинской кампании.

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Как предполагает The Washington Post, пройдя на юг через равнинные поля Запорожья, украинские войска могли бы разорвать сухопутный коридор, соединяющий материковую Россию с оккупированным Крымским полуостровом, перерезав ключевые российские линии поставок. ВСУ также могут попытаться освободить город Мелитополь, который Россия установила как оккупированную столицу региона, и Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция.

Издание также дополнило информацию сообщением министра обороны РФ Сергея Шойгу, заявившего, что украинские войска пытались прорвать оборону российской армии в Запорожской области на юго-востоке Украины. Шойгу отметил, что Украина привлекла до 1500 военных и 150 единиц бронетехники, но российские войска нанесли "превентивный удар".

The Washington Post не смогла сразу подтвердить заявление главы военного ведомства государства-агрессора.

Напомним, накануне 7 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что продвижение украинских военных на отдельных участках еще не означает начало наступательной операции.

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