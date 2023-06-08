ВСУ перешли в контрнаступление на юго-востоке — The Washington Post

В состав украинских войск, участвующих в контрнаступлении, входят специализированные ударные подразделения, вооруженные западным оружием и обученные тактике НАТО.
Долгожданное контрнаступление украинских военных против оккупационных российских войск началось, открывая новый этап в войне, направленный на восстановление территориального суверенитета Украины.
Об этом сообщает в четверг, 8 июня, издание The Washington Post со ссылкой на четырех должностных лиц в ВСУ, говоривших на условиях анонимности, поскольку не имеют права публично обсуждать развитие событий на поле боя.
В сообщении говорится, что украинские войска усилили свои атаки на линии фронта на юго-востоке страны.
В состав украинских войск, участвующих в контрнаступлении, входят специализированные ударные подразделения, вооруженные западным оружием и обученные тактике НАТО.
В издании также цитируют сообщения российских "военкоров", которые заявляют об ожесточенных боях в Запорожской области — на участке линии фронта, который считался вероятной мишенью новой украинской кампании.
Как предполагает The Washington Post, пройдя на юг через равнинные поля Запорожья, украинские войска могли бы разорвать сухопутный коридор, соединяющий материковую Россию с оккупированным Крымским полуостровом, перерезав ключевые российские линии поставок. ВСУ также могут попытаться освободить город Мелитополь, который Россия установила как оккупированную столицу региона, и Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция.
Издание также дополнило информацию сообщением министра обороны РФ Сергея Шойгу, заявившего, что украинские войска пытались прорвать оборону российской армии в Запорожской области на юго-востоке Украины. Шойгу отметил, что Украина привлекла до 1500 военных и 150 единиц бронетехники, но российские войска нанесли "превентивный удар".
The Washington Post не смогла сразу подтвердить заявление главы военного ведомства государства-агрессора.
Напомним, накануне 7 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что продвижение украинских военных на отдельных участках еще не означает начало наступательной операции.
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