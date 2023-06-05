"У Украины достаточно оружия, чтобы начать контрнаступление", – Дмитрий Кулеба

Контрнаступление ВСУ даст стране победу в войне с РФ, необходимую для вступления в НАТО.

У Украины достаточно оружия, чтобы начать контрнаступление против России, и эта операция даст стране победу в войне с РФ, необходимую для вступления в НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Reuters.

"Мы уже разблокировали все оружие... Не осталось ничего серьезного, за что можно было бы бороться", – рассказал Кулеба.

На вопрос, началось ли уже контрнаступление, Кулеба не ответил, однако отметил, что главное не то, когда ВСУ будут наступать, а то, чтобы это завершилось победой Украины.

Также Кулеба затронул вопрос вступления Украины в НАТО. По его словам, членство в Альянсе станет возможным только после прекращения активных боевых действий.

Он подчеркнул, что членство в НАТО является следующей большой целью в повестке дня Украины после того, как некоторые союзники согласились обучать украинских пилотов на истребителях F-16, которых так хочет Киев.

"Членство в НАТО не может остановить эту войну, но членство в НАТО остановит дальнейшие войны. Поэтому лучший способ обеспечить безопасность в регионе – дойти до момента, когда Украина станет членом НАТО", – добавил Кулеба.

Напомним, расширение НАТО лишь подчеркивает стратегический провал решения главы Кремля Путина напасть на Украину, заметил посол США.

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