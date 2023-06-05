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Зеленский поблагодарил за новости с фронта: "Враг знает, что Украина победит"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Зеленский поблагодарил за новости с фронта: "Враг знает, что Украина победит"

Зеленский рассказал о новостях из Бахмутского направления.

Зеленский поблагодарил украинских защитников на Бахмутском направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил воинов ВСУ, которые воюют на Бахмутском направлении. Он отметил, что благодарен им за новости.

Об этом он сказал 5 июня во время обращения к украинцам.

"Первое - я благодарен каждому нашему воину, всем нашим защитникам и защитницам, которые дали за этот день именно те новости, которых мы ожидаем. Бахмутское направление - молодцы, воины! Мы видим, как истерично Россия воспринимает любой наш шаг там, все наши занятые позиции. Враг знает, что Украина победит. Они это видят. Они это чувствуют благодаря вашим ударам, воины, и в частности в Донецкой области. Спасибо за это!", - сказал президент.

Владимир Зеленский также отметил несколько подразделений, защищающих Украину от окупантов.

"Сегодня хочу особо отметить несколько наших боевых подразделений. Это 5-я отдельная штурмовая бригада и 57-я отдельная мотопехотная бригада, которые умело, решительно и результативно защищают наши позиции, уничтожают оккупантов и, главное, двигаются вперед. Спасибо вам, воины! Спасибо всем!", — сказал он.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о наступательных действиях. Она сообщила об успехах на Бахмутском направлении.

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Дата публикации
Просмотры
981
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