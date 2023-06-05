Зеленский поблагодарил за новости с фронта: "Враг знает, что Украина победит"

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил воинов ВСУ, которые воюют на Бахмутском направлении. Он отметил, что благодарен им за новости.

Об этом он сказал 5 июня во время обращения к украинцам.

"Первое - я благодарен каждому нашему воину, всем нашим защитникам и защитницам, которые дали за этот день именно те новости, которых мы ожидаем. Бахмутское направление - молодцы, воины! Мы видим, как истерично Россия воспринимает любой наш шаг там, все наши занятые позиции. Враг знает, что Украина победит. Они это видят. Они это чувствуют благодаря вашим ударам, воины, и в частности в Донецкой области. Спасибо за это!", - сказал президент.

Владимир Зеленский также отметил несколько подразделений, защищающих Украину от окупантов.

"Сегодня хочу особо отметить несколько наших боевых подразделений. Это 5-я отдельная штурмовая бригада и 57-я отдельная мотопехотная бригада, которые умело, решительно и результативно защищают наши позиции, уничтожают оккупантов и, главное, двигаются вперед. Спасибо вам, воины! Спасибо всем!", — сказал он.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о наступательных действиях. Она сообщила об успехах на Бахмутском направлении.

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