Данилов опроверг информацию о начале контрнаступления ВСУ

Поры заявления российской пропаганды, украинские военные еще не начинали контрнаступления, которое станет очевидным для всех, клич будет идти.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает Reuters.

Он опроверг заявления российских агрессоров о том, что Вооруженные силы Украины уже начали свое контрнаступление. Данилов отметил, что продвижение украинских военных на отдельных участках не означает начало наступательной операции.

"Все это неправда. Когда все это начнется, это решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, увидят", — сказал он.

Кроме того, Данилов заявил о необходимости развеять сомнения в западных СМИ о том, что именно оккупанты взорвали Каховскую ГЭС.

"У них был военный компонент. Это был план номер один... Они верили, что мы будем продвигаться в этом направлении. Их действия не приведут к последствиям, к которым они хотели бы", — подчеркнул Данилов.

Напомним, ранее Данилов заявлял, что российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС "по указанию из Кремля — из кабинета Путина".

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Украина готова к контрнаступлению.

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