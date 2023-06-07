Украина полностью готова к контрнаступлению – американский генерал Милли

По мнению Милли, контрнаступление будет непростым и, скорее всего, продлится долго.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милл заявил, что Украина готова к контрнаступлению. Она снабжена всем необходимым вооружением и техникой.

Об этом американский генерал рассказал для интервью Associated Press.

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Он отметил, что боевые действия на оккупированной Россией украинской территории несколько активизировались. Или это говорит о начале спецоперации – Милли не прокомментировал.

"Я думаю, что они готовы к тому, что они считают нужным сделать, независимо от типа проводимой ими операции", — отметил он.

Генерал добавил, что контрнаступление будет непростым, нестабильным, и, вероятнее всего, продлится долго.

"Будут дни, когда вы будете наблюдать большую активность, а будут дни, когда активности будет очень мало. Будут наступательные действия и действия защиты. Это будет двусторонняя борьба в течение длительного времени", — сказал он.

Повлияет ли подрыв Каховской ГЭС на контрнаступление

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что подрыв российскими войсками Каховской ГЭС не помешает украинскому контрнаступлению. Он убежден, что все оккупированные территории будут освобождены от РФ.

О том, что подрыв дамбы на Херсонщине не повлияет на контрнаступление, подчеркнул и президент Украины Владимир Зеленский. В ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего 6 июня глава государства заслушал доклад командования и заверил, что готовность войск к наступлению – максимальная.

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