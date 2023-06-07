Разрушение Каховской ГЭС и ДнепроГЭС: историк сравнил действия россиян

ДнепроГЭС был подорван в 1941 году, чтобы остановить немцев.

Советская армия в августе 1941 года заминировала и подорвала ДнепроГЭС по указанию Иосифа Сталина, чтобы остановить нацистских оккупантов. Для армии СССР такой шаг был выгоден. После подрыва Каховской ГЭС 6 июня 2023 года историк Александр Алферов провел исторические параллели этих трагических событий.

Об этом он рассказал в эфире телеканала FREEДОМ.

"Российские историки врут относительно того, что жертвы были минимальными. Я хочу отметить, что в советской армии было такое понятие как ответственность своей личной жизнью за имущество армии. Конечно, если пехота могла отойти, то, например, те люди, которые обслуживали артиллерию, механизированные части, не могли покинуть технику, оставались на месте и гибли", — сказал он.

Александр Алферов подчеркнул, что разрушение Каховской ГЭС российскими оккупантами было совершено также хладнокровно и было заранее спланировано Путиным.

"Именно он отвечает за теракт", — резюмировал историк.

Напомним, эксперт объяснил, есть ли смысл восстанавливать Каховскую ГЭС.

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