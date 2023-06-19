Горячее Солнца: в космосе обнаружен объект, противоречащий науке

Астрономы обнаружили похожий на планету объект с температурой выше, чем у Солнца. Исследователи говорят, что это серьезно противоречит представлениям о том, что может существовать во Вселенной.

Об этом пишет ScienceAlert.

Новый космический объект получил название WD0032-317B. Этот объект является коричневым карликом и их часто называют "неудачными звездами". Коричневые карлики находятся посредине между планетами и обычными звездами и по размеру и массе они больше первых и меньше последних.

Как показало исследование, температура объекта составляет примерно 7700 градусов Цельсия. Это гораздо выше температуры поверхности нашего Солнца, которая составляет 5500 градусов по Цельсию. Этот коричневый карлик более горяч, чем самые распространенные звезды в космосе – красные карлики, температура поверхности которых в среднем составляет 3700 градусов Цельсия.

В основном известные науке коричневые карлики больше по размеру и массе, чем Юпитер в диапазоне от 13 до 80 раз, а их средняя температура составляет около 2200 градусов Цельсия.

WD0032-317B вращается вокруг очень горячего белого карлика (это мертвые звезды и такой же станет наше Солнце), который имеет примерно 40% массы нашей звезды, но его температура – 36 700 градусов Цельсия. Этот белый карлик уже был известен астрономам и получил название WD0032-317.

Ранее ученые заявили, что в ближайшем к нам участке космоса, в 90 световых годах от нашей планеты, они обнаружили новую экзопланету, характеристики которой очень похожи на параметры Земли.

А в конце мая ученые снова сообщили, что с помощью космического телескопа TESS обнаружили новую экзопланету, которая принадлежит к типу супернептунов. Она примерно на 26% больше Солнца по размерам и на 12% больше нашей звезды по массе. Год на планете длится почти 4 земных дня, то есть за это время TOI-2498 b совершает полный оборот вокруг своей звезды. Это горячая планета, ведь температура здесь составляет около 1200 градусов Цельсия.

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