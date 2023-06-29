Австрія виступила проти гарантій безпеки для України

За словами австрійського канцлера, такої ж думки дотримуються Ірландія, Кіпр та Мальта.

Австрія виступає проти надання гарантій безпеки для України на рівні Європейського союзу після закінчення війни.

Про це заявив австрійський канцлер Карл Негаммер у кулуарах першого дня саміту ЄС, інформує DW.

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Він заявив, що Австрія відмовляється давати згоду на гарантії безпеки для України на рівні Євросоюзу. Негаммер заявив, шо такої ж думки дотримуються Ірландія, Кіпр та Мальта.

"Нам як нейтральним державам ясно, що в такому вигляді вони (гарантії безпеки. - Ред.) не можуть існувати", - цитує Негаммера агенція dpa.

Як пише видання, деякі держави напередодні дводенної зустрічі глав держав і урядів країн Євросоюзу закликали Брюссель подбати про гарантії безпеки для Києва на період під закінчення війни. Вони могли б включати обіцянки допомогти або інші зобовʼязання у разі нового нападу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідери країн ЄС зробили висновки щодо допомоги Україні після так званого бунту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Тепер її має бути збільшено до безпрецедентного рівня.

Крім того, ми раніше інформували, що на тлі українського контрнаступу та невдалого заколоту ватажка ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина в Росії лідери Європейського Союзу намагаються узгодити довгострокові гарантії безпеки для України.

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