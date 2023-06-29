Австрия выступила против гарантий безопасности для Украины

По словам австрийского канцлера, такого же мнения придерживаются Ирландия, Кипр и Мальта.

Австрия выступает против предоставления гарантий безопасности для Украины на уровне Европейского союза по окончании войны.

Об этом заявил австрийский канцлер Карл Негаммер в кулуарах первого дня саммита ЕС, передает DW.

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Он заявил, что Австрия отказывается давать согласие на гарантии безопасности Украины на уровне Евросоюза. Негаммер заявил, что такого же мнения придерживаются Ирландия, Кипр и Мальта.

"Нам как нейтральным государствам ясно, что в таком виде они (гарантии безопасности. – Ред.) не могут существовать", – цитирует Негаммера агентство dpa.

Как пишет издание, некоторые государства в преддверии двухдневной встречи глав государств и правительств стран Евросоюза призвали Брюссель позаботиться о гарантиях безопасности для Киева на период до окончания войны. Они могли бы включать в себя обещания помочь или другие обязательства в случае нового нападения.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС сделали выводы о помощи Украине после так называемого бунта предводителя ППК "Вагнера" Евгения Пригожина. Теперь она должна быть увеличена до беспрецедентного уровня.

Кроме того, мы ранее информировали, что на фоне украинского контрнаступления и неудачного мятежа главаря ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина в России лидеры Европейского Союза пытаются согласовать долгосрочные гарантии безопасности для Украины.

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