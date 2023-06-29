Германия передала Украине очередной пакет военной помощи

Среди передаваемого оборудования есть радар для ПВО TRML-4D и оборудование для разминирования территории.
Германия передала Украине очередной пакет военнойпомощи, направленный на укрепление обороноспособности страны.
Об этом идет речь всообщении на странице правительства Германии.
Среди передаваемого оборудования есть радар для ПВО TRML-4D и оборудование для разминирования территории.
В список помощи вошли:
- 1 РЛС среднего радиуса действия "TRML-4D";
- 3 моста для мостоукладчика BEAVER;
- 2 машины пограничной охраны;
- 16 грузовиков Zetros.
Отметим, что радар TRML-4D использует новейшую радиолокационную технологию Active Electronics Scanned Array с несколькими лучами цифровой формы. Он способен выявлять и сопровождать около 1500 целей в радиусе до 250 километров.
Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания предоставит Украине финансовую помощь в размере 3 млрд долларов в течение следующих трех лет.
Кроме того, спы ранее информировали, что в новом пакете военной помощи Бельгия передаст Украине бронетранспортеры М113.
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