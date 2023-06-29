Германия передала Украине очередной пакет военной помощи

Среди передаваемого оборудования есть радар для ПВО TRML-4D и оборудование для разминирования территории.

Германия передала Украине очередной пакет военнойпомощи, направленный на укрепление обороноспособности страны.

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Об этом идет речь всообщении на странице правительства Германии.

Среди передаваемого оборудования есть радар для ПВО TRML-4D и оборудование для разминирования территории.

В список помощи вошли:

1 РЛС среднего радиуса действия "TRML-4D";

3 моста для мостоукладчика BEAVER;

2 машины пограничной охраны;

16 грузовиков Zetros.

Отметим, что радар TRML-4D использует новейшую радиолокационную технологию Active Electronics Scanned Array с несколькими лучами цифровой формы. Он способен выявлять и сопровождать около 1500 целей в радиусе до 250 километров.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания предоставит Украине финансовую помощь в размере 3 млрд долларов в течение следующих трех лет.

Кроме того, спы ранее информировали, что в новом пакете военной помощи Бельгия передаст Украине бронетранспортеры М113.

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