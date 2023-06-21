Британия предоставит военную помощь Украине в размере 3 млрд долларов

Великобритания предоставит Украине финансовую помощь в размере 3 млрд долларов в течение следующих трех лет.

Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак во время Конференции по вопросам обновления Украины.

По словам Сунака, мы начинаем "украинский бизнес-компакт".

"В течение трех лет мы предоставим кредитные гарантии на сумму 3 миллиарда долларов, мы также запускаем новый британско-украинский технологический мост для содействия инвестициям и талантам, а также поддержку "зеленой" энергетики и многое другое — все это часть огромных коллективных усилий союзников и партнеров из всего мира", — заявил Сунак.

Также читайте Ротань рассказал о кадровой ситуации в молодежной сборной Украины перед стартовым матчем Евро-2023

Конференция, посвященная восстановлению Украины, проходит в Лондоне.

"Именно поэтому мы начинаем украинский бизнес-компакт, чтобы частный сектор мог пообещать свою поддержку восстановлению и реконструкции Украины", — добавил премьер-министр Британии.

Напомним, в Британии по новому законодательству министра иностранных дел Британии Джеймса Клеверли попавшие под санкции россияне смогут жертвовать замороженные средства на восстановление Украины.