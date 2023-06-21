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Британія надасть військову допомогу Україні у розмірі 3 млрд доларів

Британія надасть військову допомогу Україні у розмірі 3 млрд доларів

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Британія надасть військову допомогу Україні у розмірі 3 млрд доларів

Велика Британія надасть Україні фінансову допомогу

Конференція, присвячена відновленню України, наразі відбувається в Лондоні.

Велика Британія надасть Україні фінансову допомогу в розмірі 3 млрд доларів протягом наступних трьох років.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час Конференції з питань відновлення України.

За словами Сунака, ми започатковуємо "український бізнес-компакт".

"Впродовж трьох років ми надамо кредитні гарантії на суму 3 миллиарди доларів, ми також запускаємо новий британсько-український технологічний міст для сприяння інвестиціям і талантам, а також підтримку "зеленої" енергетики і багато іншого - все це частина величезних колективних зусиль союзників і партнерів з всього світу", - заявив Сунак.

Конференція, присвячена відновленню України, наразі відбувається у Лондоні.

"Саме тому ми започатковуємо Український бізнес-компакт, щоб приватний сектор міг пообіцяти свою підтримку відновленню та реконструкції України", - додав прем'єр-міністр Британії.

Нагадаємо, у Британії за новим законодавством  міністра закордонних справ Британії Джеймса Клеверлі росіяни, які потрапили під санкції, зможуть жертвувати заморожені кошти на відновлення України.

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Дата публікації
Перегляди
1216
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