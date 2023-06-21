Чи спадає "велика вода" і як виживають жителі Херсонщини: наслідки російського теракту на Каховській ГЕС (фото, відео)

Херсонська область оговтується після теракту на Каховській ГЕС. Станом на зараз вода продовжує спадати, рятувальники очищують вулиці Херсона та допомагають жителям довколишніх сіл із питною водою. Місцеві, які пережили російську окупацію, постійні обстріли, а згодом ще і великий потоп повертаються додому, щоб врятувати вцілілі речі.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ситуацію у регіоні.

Скільки постраждалих та загиблих через підрив Каховської ГЕС

За даними МВС, на підконтрольній Україні території 109 людей вважається зниклими безвісти. Кількість загиблих зросла до 21 осіб, з яких 5 людей - навмисно вбили російські терористи під час евакуації.

Ще 28 отримали поранення, з них 16 – українські ліквідатори та рятувальники.

Відомо, що на правому березі досі підтопленими залишаються 595 будинків у трьох населених пунктах. На тимчасово окупованій території затопленими вважаються 17 населених пунктів.

Як свідчать супутникові знімки, через теракт російської окупаційної армії річка Дніпро на Херсонщині висохла. Разом з тим, резервуари для охолодження реакторів Запорізької АЕС наразі заповнені, а тому небезпеки немає.

Ситуація на Запорізькій АЕС.

Яка ситуація у Херсоні після теракту на Каховській ГЕС

Кореспондентка ТСН Маргарита Потапова з місця подій розповідає, що у Херсоні люди починають повертатись до своїх будинків. Вони разом із рятувальниками розчищують вцілілі помешкання від мулу. Майже завжди це відбувається під постійними обстрілами російських терористів.

Лікарі кажуть, що медичні заклади привозять поранених цивільних, оскільки росіяни цинічно розстрілюють постраждалих від теракту людей. Так, 20 червня, терористична армія РФ відкрила вогонь по рятувальниках, які розчищували місто від мулу. На місці трагедії загинув один працівник ДСНС, ще семеро - отримали поранення. Того ж дня окупанти у регіоні вбили ще одного цивільного.

Піротехніки перевіряють місцевість, щоб виявити вибухівку та снаряди. Працівники ДСНС відкачують воду із підвалів багатоповерхівок та розчищають дороги від повалених дерев.

Рятувальники повідомляють, що за останню добу з осель херсонців було відкачано 24 тонни води.

У Херсоні вода починає спадати / Фото: Associated Press

Яка ситуація у передмісті Херсона

Також ТСН побувала у селищі Комишани, що неподалік Херсона. Там і досі кілька будинків залишаються підтопленими. Місцеві жителі повертаються до своїх помешкань та виносять на вулиці вцілілі речі, щоб ті могли висохнути. Проте половина населеного пункту і досі без води та світла.

Жителька Комишан Тетяна у коментарі ТСН розповіла, що вода знищила майже все її майно. Єдине, що вона встигла - вивезти на Миколаївщину двох своїх собак. Тепер же жінка повернулась додому, щоб ліквідовувати наслідки потопу.

Люди розповідають, що навіть ті, у кого є вода у кранах бояться її пити, оскільки вона бути небезпечною.

Каховська ГЕС / AP Photo

Воду на Херсонщину привозять рятувальники та волонтери

Після підриву Каховської ГЕС ситуація із питною водою у регіоні залишається непростою. До Херсонської області питну та технічну воду рятувальники привозять автоцистернами. Також тут встановлюють фільтрувальні станції.

Ситуація у підтоплених регіонах / Фото: Associated Press

"Ніхто нас не ображає, везуть, роздають постійно. Дякуємо всій Україні", - каже ТСН зі сльозами на очах мешканка Херсонщини.

Волонтери розповідають, що вони раніше на човні евакуйовували людей із підтоплених регіонів, зараз же - доставляють у села Херсонщини питну воду.

За даними ТСН, зараз жителі Херсонщини найбільше потребують інструментів для прибирання підтоплених будинків та знезаражуючих засобів.

Неможливо осягнути наслідки теракту на Каховській ГЕС, влаштованого росіянами. Libkos/AP

Яка ситуація на Миколаївщині

Через теракт на Каховській ГЕС постраждала і Миколаївська область. Там і досі підтопленими залишаються кілька населених пунктів у Баштанському районі.

Як повідомляє з місця події кореспондентка ТСН Маргарита Потапова, село Афанасіївка Снігурівської громади і досі перебуває без електрики. Туди, де світло провели, люди бояться вмикати електроприлади через наслідки потопу.

У селі Нововасилівка на Миколаївщині вода подекуди була піднялася на 9 метрів / фото Аліни Туришин / Фото: ТСН

Станом на ранок 21 червня і надалі спостерігається поступове зниження рівня води, що нині перебуває на позначці 0,25 м (від початку доби рівень знизився на 1 см).

Що відомо про ситуацію на окупованій частині Херсонщини

На окупованому лівому березі Херсонської області місцеві гауляйтери спочатку цинічно заперечували підтоплення, знімаючи відео про те, що "води немає" на фоні затоплених будинків. Росіяни жодним чином не допомагали українцям, які були в окупації, а тому люди були змушені очікувати спаду води просто на дахах будинків - без води та їжі.

Певну кількість українців із лівого берега все ж вдалось евакуювати, проте з часом це стало вкрай небезпечно, оскільки російська терористична армія обстрілювала подібні гуманітарні місії. Крім того ЗСУ за допомогою ударних дронів намагались доправити людям воду до окупованих регіонів.

В Олешках ймовірно гуманітарна криза / Фото: Associated Press

Керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що за офіційними даними, встановлено особи та визначено причину смерті лише 11 мешканців Олешок. Проте ця кількість дуже занижена, бо окупанти приховують факт масової загибелі людей. Це місто зараз перебуває на межі гуманітарної кризи - всюди стоїть сморід, у затоплених будинках можуть бути тіла людей, росіяни ж не допускають туди місію ООН, щоб світ не побачив жахи в окупованих Олешках.

Через теракт Росії на Каховській ГЕС Олешки пішли під воду / Фото: Фото з соціальних мереж

Чорні археологи на на оголеному дні Каховського водосховища

Журналістка Ольга Павловська у сюжеті ТСН розповідає, що після того, як зійшла вода, на оголеному дні Каховського водосховища активізувались чорні археологи. Люди одразу кинулись шукали скарби з металошукачами і хизувалися знахідками в соцмережах. Старий посуд, прикраси, зброя та домашнє приладдя, що майже сімдесят років ховала вода, - нові знахідки провокували все більше "чорних археологів" піти по дну, і це - попри небезпеку обстрілів та боєприпаси в мулі під ногами.

Знахідки на дні Каховського водосховища. Фото/Facebook: Денис Казанський.

Відомо, що за часів СРСР під водою поховали цілі козацькі села із храмами та давніми кладовищами. Тепер ж усе вийшло з-під води. Щоб люди не потрапили під обстріл чи не підірвались на мінах, на місці чергує поліція.

Нагадаємо, росіяни у ніч проти 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Таким чином окупанти хотіли стримати контрнаступ ЗСУ. Диктатору Путіну Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі може висунути нові обвинувачення, коли буде завершено розслідування катастрофи на Каховській ГЕС.

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