На Полтавщині у ставку виявили тіло 9-річної дитини

Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

На Полтавщині, у селі Сліпорід-Іванівка 20 червня, близько 15:45 у водоймі виявили тіло 9-річної дівчинки без ознак життя. Про це правоохоронцям повідомив житель села Велика Круча. Поліція розпочала досудове розслідування.

Про це повідомила пресслужба поліції Полтавської області.

Як повідомили у поліції, троє дітей гуляли поблизу місцевого ставка, 9-річна дівчинка зайшла до водойми, занурилася під воду, однак на поверхню не виринула.

Медики, що прибули на місце, проводили реанімаційні заходи, але дитину не вдалося врятувати. Наразі тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікувальними ознаками п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Наразі поліція з’ясовує всі обставини трагедії.

Нагадаємо, на Київщині чоловік заманив до себе жінку і дві доби бив її та ґвалтував.

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