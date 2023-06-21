На Полтавщине в пруду обнаружили тело 9-летнего ребенка

Тело ребенка было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

В Полтавской области, в селе Слипород-Ивановка 20 июня, около 15:45 в водоеме обнаружили тело 9-летней девочки без признаков жизни. Об этом правоохранителям сообщил житель села Большая Круча. Полиция начала досудебное расследование.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Полтавской области.

Как сообщили в полиции, трое детей гуляли вблизи местного пруда, 9-летняя девочка зашла в водоем, погрузилась под воду, однако на поверхность не вынырнула.

Прибывшие на место медики проводили реанимационные мероприятия, но ребенка не удалось спасти. Тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам п.2 ч.2 ст.115 (преднамеренное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

Напомним, в Киевской области мужчина заманил к себе женщину и двое суток избивал ее и насиловал.

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