У Британії придумали схему "добровільного передавання" Україні коштів підсанкційних росіян

Уряд Британії запроваджує новий спосіб поводження із замороженими російськими активами.
У Британії за новим законодавством міністра закордонних справ Британії Джеймса Клеверлі росіяни, які потрапили під санкції, зможуть жертвувати заморожені кошти на відновлення України.
Про це повідомили в пресслужбі МЗС Британії.
За словами Клеверлі, уряд Британії запроваджує новий спосіб поводження із замороженими російськими активами, які можуть бути пожертвувані на відновлення України.
"Ці нові заходи – на додаток до нашого найбільшого в історії пакета санкцій – показують, що Велика Британія готова і здатна розчистити нові шляхи для того, щоб російські гроші дійшли до українського народу", – заявив міністр фінансів Британії Джеремі Гант.
У МЗС Британії додали, що росіяни, які перебувають під санкціями та заявляють, що підтримують Україну, тепер також матимуть можливість зробити правильний вчинок – пожертвувати свої заморожені кошти на відновлення України.
"Не буде жодного примусу до переказу коштів, а також жодних пропозицій щодо послаблення санкцій в обмін на пожертвування, пояснили в МЗС Британії. Водночас йдеться саме про заморожені кошти, якими підсанкційні росіяни однаково не мають змоги користуватися", - додали в МЗС.
Напередодні, увечері середи, 14 червня, голова Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником прем'єр-міністра Великої Британії з питань нацбезпеки Тімоті Барроу.
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