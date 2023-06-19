Вчені б'ють на сполох, бо Антарктида стрімко тане: в чому небезпека

Вчені з різних країн світу заявляють, що Антарктида тане непрогнозовано швидко. Адже площа морського льоду стрімко скорочується.

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

Понад 60 науковців із 14 країн світу закликають до негайної активізації досліджень, пов’язаних зі станом антарктичного льоду через швидкий темп його танення. Відбувається це через глобальні зміни погоди та клімату,

"Під загрозою зникнення опиняються й певні види тварин, як-от імператорські пінгвіни, деякі види тюленів та морських птахів", - наголошують вчені.

Свої невтішні висновки дослідники зробили після аналізу даних, які зібрали з супутникового моніторингу льодових "шапок" Землі. Їх презентували під час наради Наукового комітету з антарктичних досліджень (SCAR). Моніторинг триває вже 44 роки поспіль.

Зазначається, що від 2007 до 2022 років супутникові дослідження свідчать про постійне зниження кількості приполярного льоду. Втім, від 2016-го ця тенденція стає дедалі непрогнозованішою. Наразі однією з найбільш аномальних акваторій зі зменшення криги є море Беллінсгаузена.

"Зараз, у середину полярної зими, крига має бути найпотужнішою. Натомість полярники спостерігають безпрецедентний мінімум льодового покриву. Деякі ділянки Антарктиди оголилися, втративши льодовий покрив у тих місцях, де раніше такого не спостерігалося", - інформують науковці.

Тенденція до швидкого танення льодовиків Антарктиди / Фото: Всесвітня метеорологічна організація

Кліматичні зміни фіксують акваторії острова Галіндез, де розташована українська станція "Вернадського". Днями температура повітря піднялася до +3°. Зазначається, що в цей період "там має бути справжня антарктична зима". Крім того, не утворилася крига навколо острова.

"Щоб зменшити тенденцію танення льоду та сповільнити негативний вплив явища на людство, вчені пропонують стандартизувати методи моніторингу льодового покриву. Зокрема, запровадити стандартизоване поняття "суттєва кліматична зміна" (Essential Climate Variables) для моніторингу морського льоду, океану та атмосфери", - наголошують науковці.

Фахівці зауважують, що це дозволить виділяти найзагрозливіші для світової екосистеми явища.

Нагадаємо, ООН попередила, що Земля мчить назустріч катастрофі. Зворотний відлік до кліматичної катастрофи триває, оскільки новий великий звіт організації попереджає, що Земля мчить до небезпечного порогу глобального потепління протягом наступного десятиліття.

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