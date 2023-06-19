Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Дженніфер Лопес показала міцний прес Бена Аффлека на "гарячих" фото

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
3438
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Дженніфер Лопес показала міцний прес Бена Аффлека на "гарячих" фото

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Зірка привітала свого коханого з днем Батька.

Латиноамериканська співачка Дженніфер Лопес захопила новими світлинами зі своїм чоловіком, голлівудським актором Беном Аффлеком.

Знаменитість опублікувала фото з коханим у своєму профілі в Instagram. Джей Ло показала на пікантному фото сталевий прес Аффлека, який позував з оголеним торсом біля дзеркала. 

Бен Аффлек / © instagram.com/jlo
Бен Аффлек / Фото: instagram.com/jlo

Також співачка поділилася спільними фото з чоловіком, на яких вони щасливо усміхалися на камеру в обіймах одне одного. 

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © instagram.com/jlo
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: instagram.com/jlo
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © instagram.com/jlo
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: instagram.com/jlo

У такий спосіб Дженніфер привітала Бена з Днем батька, який цього року у світі святкували 18 червня. 

"Пост вдячності татусеві! З днем батька, тато! І вітаю з Днем батька всіх чудових татусів! Ми любимо тебе і цінуємо більше, ніж ти коли-небудь може уявити", - зворушливо звернулася до чоловіка знаменитість. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
3438
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація