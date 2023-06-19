Дженніфер Лопес показала міцний прес Бена Аффлека на "гарячих" фото

Зірка привітала свого коханого з днем Батька.
Латиноамериканська співачка Дженніфер Лопес захопила новими світлинами зі своїм чоловіком, голлівудським актором Беном Аффлеком.
Знаменитість опублікувала фото з коханим у своєму профілі в Instagram. Джей Ло показала на пікантному фото сталевий прес Аффлека, який позував з оголеним торсом біля дзеркала.
Також співачка поділилася спільними фото з чоловіком, на яких вони щасливо усміхалися на камеру в обіймах одне одного.
У такий спосіб Дженніфер привітала Бена з Днем батька, який цього року у світі святкували 18 червня.
"Пост вдячності татусеві! З днем батька, тато! І вітаю з Днем батька всіх чудових татусів! Ми любимо тебе і цінуємо більше, ніж ти коли-небудь може уявити", - зворушливо звернулася до чоловіка знаменитість.
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