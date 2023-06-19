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Дженнифер Лопес показала крепкий пресс Бена Аффлека на "горячих" фото

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1371
Время на прочтение
1 мин
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Дженнифер Лопес показала крепкий пресс Бена Аффлека на "горячих" фото

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Звезда приветствовала своего любимого с днем Отца.

Латиноамериканская певица Дженнифер Лопес увлекла новыми фотографиями со своим мужем, голливудским актером Беном Аффлеком.

Знаменитость опубликовала фото с любимым в своем профиле в Instagram. Джей Ло показала на пикантном фото стальной пресс Аффлека, позировавший с обнаженным торсом у зеркала.

Бен Аффлек / © instagram.com/jlo
Бен Аффлек / Фото: instagram.com/jlo

Также певица поделилась совместными фото с мужчиной, на которых они счастливо улыбались на камеру в объятиях друг друга.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: instagram.com/jlo

Таким образом, Дженнифер поздравила Бена с Днем отца, который в этом году в мире праздновали 18 июня.

"Пост благодарности папе! С днем отца, папа! И поздравляю с Днем отца всех замечательных пап! Мы любим тебя и ценим больше, чем ты когда-нибудь может вообразить", — трогательно обратилась к мужчине знаменитость.

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Дата публикации
Просмотры
1371
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