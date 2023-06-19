В Харькове врачу объявили подозрение из-за смерти младенца: подробности

В Харькове заведующей отделением роддома объявили подозрение из-за смерти младенца в мае 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, 10 мая 2022 года в одном из роддомов г. Харькова женщина родила недоношенную девочку. Ребенок плохо ел, у него была сыпь на шее и щеках. Мать девочки сообщила об этом заведующей отделением. Однако врач не провела наблюдение за недоношенным новорожденным ребенком.

В день выписки девочке стало плохо, она кричала, ее кожа стала темно-красного цвета. Однако заведующая, осмотрев ребенка и тщательно прослушав его, не обратила внимание на состояние здоровья и преждевременно выписала ребенка как здорового на четвертые сутки жизни вместе с матерью. По приезду домой ребенка накормить не удалось, у него отсутствовал сосательный рефлекс. Девочка вела себя беспокойно, все время водила глазами в разные стороны и больше не уснула. Через некоторое время у нее случился приступ в виде задержки дыхания. Мать поехала в медучреждение.

Однако 17 мая 2022 года ночью ребенок скончался в больнице.

"Своевременное диагностирование и начало соответствующего своевременного лечения, которое входило в должностные обязанности подозреваемой, могли предупредить развитие осложнений и предотвратить наступление смерти новорожденной девочки. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения", — рассказали в прокуратуре.

Врачу сообщили о подозрении по факту ненадлежащего исполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, что повлекло тяжкие последствия несовершеннолетнему (ч. 2 ст. 140 УК Украины).

Напомним, в МВД сообщили новые детали убийства 9-летней девочки на Прикарпатье.

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