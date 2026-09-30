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- Шоу-бизнес
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Дженнифер Лопес в эффектном аутфите с мехом приехала на показ в Париже
Дженнифер Лопес посетила показ женской коллекции Stella McCartney на Парижской неделе моды.
Лопес выглядела очень эффектно, появившись на показе весна/лето 2027 в рамках Недели моды в Париже. Одета Лопес коричневый костюм длины миди с поясом на талии и меховой отделкой, в руках держала также меховой клатч, а на лице у нее была вуаль, и меховая накидка поверх наряда.
Дженнифер сделала красивую укладку и очень выразительный макияж в теплых коричневых оттенках, а ее образ дополняло несколько колец на пальцах. Образ был монохромным и очень эффектным.
Напомним, ранее мы показывали, как Дженнифер Лопес в джинсах-клеш и прозрачных мюлях продемонстрировала стильный лук в Милане.