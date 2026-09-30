Аварийные отключения и проблемы с водоснабжением: что известно о последствиях российских ударов по Житомирской области

Отключение света

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В Житомирской области после российских ударов в среду, 30 сентября, ввели аварийные отключения электроэнергии, а из-за перебоев с электроснабжением в областном центре возникли проблемы с работой систем водоснабжения и водоотведения.

Об этом сообщили АО «Житомиробленерго» и КП«Житомирводоканал».

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«В Житомирской области введены аварийные отключения электроэнергии (АОЭ). В целях безопасности и защиты ваших устройств отключите из розеток оборудование, чувствительное к скачкам напряжения!» — говорится в сообщении «Житомиробленерго».

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Из-за перебоев с электроснабжением временно приостановили работу отдельные объекты «Житомирводоканала». Предприятие сообщило, что его специалисты приступили к подключению резервных источников питания.

«Специалисты предприятия постепенно подключают генераторы на водопроводных и канализационных насосных станциях, чтобы обеспечить работу насосного оборудования и восстановить стабильное функционирование систем водоснабжения и водоотведения», — отметили в «Житомирводоканале».

Таким образом, перебои с электроснабжением после российских атак сказались и на работе городской системы водоснабжения. На предприятии ведется работа по восстановлению её стабильной работы с помощью генераторов.

Напомним, в ночь на 30 сентября Россия совершила первую массированную и комбинированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины с конца прошлого отопительного сезона.

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Ранее сообщалось, что из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры утром 30 сентября новые отключения света зафиксировали в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Киевской областях, а также в столице.

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