В ЗСУ попередили про ракетну загрозу з Азовського моря

Повітряна тривога зараз оголошена на Запоріжжі, Луганщині та в Криму.
В Україні фіксується активність російської тактичної авіації в акваторії Азовського моря, тож можливі пуски ракет.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
"Увага! Активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Імовірні повторні пуски керованих авіабомб (керованих авіаційних ракет). У разі оголошення тривоги, прямуйте в укриття", – йдеться в заяві.
Зауважимо, що наразі повітряна тривога оголошена в Запорізькій, Луганській областях та в АР Крим.
Нагадаємо, раніше 19 червня в Повітряних силах вже попереджали про пуски ворожих ракет під час повітряної тривоги, яку було оголошено в низці областей України.
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