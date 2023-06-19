В ВСУ предупредили о ракетной угрозе из Азовского моря

Воздушная тревога сейчас объявлена на Запорожье, Луганщине и в Крыму.

В Украине фиксируется активность российской тактической авиации в акватории Азовского моря и возможны пуски ракет.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Внимание! Активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. Вероятны повторные пуски управляемых авиабомб (управляемых авиационных ракет). В случае объявления тревоги, направляйтесь в укрытие", — говорится в заявлении.

Заметим, что воздушная тревога объявлена в Запорожской, Луганской областях и в АР Крым.

Где объявлена воздушная тревога сейчас 19 июня/Скриншот

Напомним, ранее 19 июня в Воздушных силах уже предупреждали о пусках вражеских ракет во время воздушной тревоги, объявленной в ряде областей Украины.

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