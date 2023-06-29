Серед переданого обладнання є радар для ППО TRML-4D та обладнання для розмінування території.

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, який направлений на зміцнення обороноздатності країни.

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Про це йдеться у повідомленні на сторінці уряду Німеччини.

Серед переданого обладнання є радар для ППО TRML-4D та обладнання для розмінування території.

До списку допомоги увійшли:

1 РЛС середнього радіуса дії "TRML-4D";

3 мости для мостоукладача BEAVER;

2 машини прикордонної охорони;

16 вантажівок Zetros.

Зазначимо, що радар TRML-4D використовує новітню технологію радіолокації Active Electronics Scanned Array з кількома променями цифрової форми. Він здатний виявляти та супроводжувати близько 1500 цілей у радіусі до 250 кілометрів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Велика Британія надасть Україні фінансову допомогу в розмірі 3 млрд доларів протягом наступних трьох років.

Крім того, спи раніше інформували, що у новому пакеті військової допомоги Бельгія передасть Україні бронетранспортери М113.

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