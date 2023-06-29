Серед переданого обладнання є радар для ППО TRML-4D та обладнання для розмінування території.
Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, який направлений на зміцнення обороноздатності країни.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці уряду Німеччини.
Серед переданого обладнання є радар для ППО TRML-4D та обладнання для розмінування території.
До списку допомоги увійшли:
- 1 РЛС середнього радіуса дії "TRML-4D";
- 3 мости для мостоукладача BEAVER;
- 2 машини прикордонної охорони;
- 16 вантажівок Zetros.
Зазначимо, що радар TRML-4D використовує новітню технологію радіолокації Active Electronics Scanned Array з кількома променями цифрової форми. Він здатний виявляти та супроводжувати близько 1500 цілей у радіусі до 250 кілометрів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Велика Британія надасть Україні фінансову допомогу в розмірі 3 млрд доларів протягом наступних трьох років.
Крім того, спи раніше інформували, що у новому пакеті військової допомоги Бельгія передасть Україні бронетранспортери М113.
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