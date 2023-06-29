США близькі до рішення надати Україні ракети ATACMS - WSJ

У Білому домі дійшли до висновку, що у найближчі тижні Україна потребує найбільш рішучої допомоги.

Керівництво США близьке до ухвалення рішення щодо надання українським військовим дальнобійних ракет ATACMS.

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Про це інформує The Wall Street Journal з посиланням на неназваних посадовців у США та Європі.

Посадовці повідомили виданню, що це рішення має ще бути погоджено на "на найвищому рівні".

Наразі вже є ознаки того, що Білий дім, які раніше був неохоче налаштований щодо питання про ракети ATACMS, змінив свою думку. Високопосадовці кажуть, що у Білому домі дійшли до висновку, що у найближчі тижні Україна потребує найбільш рішучої допомоги.

Український високопосадовець з оборонного сектора заявив виданню, що останніми тижнями "Київ отримав позитивні ознаки того, що США змінили свою позицію щодо системи ATACMS".

ATACMS – це ракети класу "земля-земля" з дальністю близько 300 кілометрів, що приблизно в чотири рази більше, ніж ракети, які використовуються мобільними системами HIMARS, які наразі використовує Україна.

Нагадаємо, раніше колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес заявив, що Україна може звільнити півострів Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть ЗСУ все необхідне озброєння, зокрема ракети ATACMS.

Крім того, ми раніше інформували, що Збройні сили Сполучених Штатів вважають, що касетні боєприпаси були б корисними для України у відсічі російських військ, заявив високопоставлений чиновник Пентагону.

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