Касетні боєприпаси були б корисні Україні - Пентагон

Збройні сили Сполучених Штатів вважають, що касетні боєприпаси були б корисними для України у відсічі російських військ, заявив високопоставлений чиновник Пентагону.

Але вони ще не були схвалені для Києва через обмеження Конгресу та занепокоєння союзників.

Про це пише Reuters.

Київ закликав членів Конгресу чинити тиск на адміністрацію президента Джо Байдена, щоб вона схвалила відправлення звичайних вдосконалених боєприпасів подвійного призначення (Dual-Purpose Conventional Improved Munitions, DPICM - ред.).

Касетні боєприпаси, заборонені більш ніж у 120 країнах, зазвичай випускають велику кількість менших бомб, які можуть без розбору вбивати на широкій території, загрожуючи мирним жителям.

«Наші військові аналітики підтвердили, що DPICM були б корисні, особливо проти вкопаних російських позицій на полі бою», — сказала законодавцям під час слухань у Конгресі Лора Купер, заступник помічника міністра оборони США, яка спеціалізується на Росії та Україні.

«Причина, чому ви не побачили жодних зрушень у наданні цієї можливості, пов’язана як з чинними обмеженнями Конгресу на надання DPICM, так і з занепокоєнням щодо єдності союзників», — додав Купер.

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Увагу було зосереджено на діях України проти оборонних позицій Росії на півдні та сході – початкових етапах контрнаступу з метою відкинути війська президента Володимира Путіна з території, захопленої після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

З початку конфлікту Україна просила — і в основному отримала — зброю, від якої США спочатку відмовилися, включаючи ракетні установки HIMARS, батареї протиповітряної оборони Patriot і танки Abrams.

Противники попереджають, що коли бомби розлітаються, вони можуть калічити та вбивати мирних жителів і мають високий відсоток невдач, а також потім становлять небезпеку протягом багатьох років після закінчення конфлікту.

Пакт 2008 року про заборону виробництва, використання та накопичення касетних боєприпасів був прийнятий 123 країнами, включаючи більшість із 28 членів НАТО. США, Росія та Україна відмовилися до нього приєднатися.

«З точки зору ефективності на полі бою, ми віримо, що це буде корисно», — підкреслила Купер.

Нагадаємо, що сенатор США Ліндсі Грем переконаний, що США мають надати Україні додаткове озброєння для контрнаступу. Зокрема, ATACMS і касетні боєприпаси.

Також американські сенатори-республіканціі надіслали президенту США Джо Байдену лист із проханням надати Україні касетні боєприпаси. Наголошується, що надання снарядів допоможе ЗСУ продовжити витіснення окупантів із території країни.

Додамо, що Україні розширила свій запит до США на отримання зброї, включивши до нього касетні боєприпаси. Зокрема, бомбу повітряного базування МК-20, яку ЗСУ хочуть використовувати для скидання з безпілотників. Про це інформує Reuters з посиланням на американських законодавців Джейсона Кроу і Адама Сміта, які входять до комітету з питань збройних сил Палати представників США.

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