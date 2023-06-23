Кассетные боеприпасы были бы полезны Украине — Пентагон

Вооруженные силы Соединенных Штатов считают, что кассетные боеприпасы были бы полезны для Украины в отпоре российских войск, заявил высокопоставленный чиновник Пентагона.

Но они еще не были одобрены для Киева из-за ограничения Конгресса и беспокойства союзников.

Об этом пишет Reuters.

Киев призвал членов Конгресса оказывать давление на администрацию президента Джо Байдена, чтобы она одобрила отправку обычных усовершенствованных боеприпасов двойного назначения (Dual-Purpose Conventional Improved Munitions, DPICM – ред.).

Кассетные боеприпасы, запрещенные более чем в 120 странах, обычно выпускают большое количество меньших бомб, которые могут без разбора убивать на широкой территории, угрожая мирным жителям.

"Наши военные аналитики подтвердили, что DPICM были бы полезны, особенно против вкопанных российских позиций на поле боя", — сказала законодателям во время слушаний в Конгрессе Лора Купер, заместитель помощника министра обороны США, специализирующаяся на России и Украине.

«Причина, почему вы не увидели никаких сдвигов в предоставлении этой возможности, связана как с действующими ограничениями Конгресса по предоставлению DPICM, так и с обеспокоенностью единства союзников», — добавил Купер.

Также читайте Россияне обстреляли кассетными боеприпасами село под Харьковом: что известно

Внимание было сосредоточено на действиях Украины против оборонных позиций России на юге и востоке – начальных этапах контрнаступления с целью отброса войск президента Владимира Путина с территории, захваченной после вторжения в Украину в феврале 2022 года.

С начала конфликта Украина просила – и в основном получила – оружие, от которого США сначала отказались, включая ракетные установки HIMARS, батареи противовоздушной обороны Patriot и танки Abrams.

Противники предупреждают, что когда бомбы разлетаются, они могут калечить и убивать мирных жителей и имеют высокий процент неудач, а также затем представляют опасность в течение многих лет после окончания конфликта.

Пакт 2008 г. о запрещении производства, использования и накопления кассетных боеприпасов был принят 123 странами, включая большинство из 28 членов НАТО. США, Россия и Украина отказались присоединиться к нему.

"С точки зрения эффективности на поле боя, мы верим, что это будет полезно", — подчеркнула Купер.

Напомним, что сенатор США Линдси Грэм убежден, что США должны предоставить Украине дополнительное вооружение для контрнаступления. В частности, ATACMS и кассетные боеприпасы.

Также американские сенаторы-республиканцы направили президенту США Джо Байдену письмо с просьбой предоставить Украине кассетные боеприпасы. Отмечается, что предоставление снарядов поможет ВСУ продолжить вытеснение окупантов из территории страны.

Добавим, что Украина расширила свой запрос в США на получение оружия, включив в него кассетные боеприпасы. В частности, бомбу воздушного базирования МК-20, которую ВСУ хотят использовать для сброса с беспилотников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских законодателей Джейсона Кроу и Адама Смита, входящих в комитет по вооруженным силам Палаты представителей США.

Читайте также:

С-300, кассетные и прочие: показали ракеты, которыми РФ бьет по Украине