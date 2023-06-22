Процесс необратим: ученые предупредили, что Земля может погрузиться в хаос

Группа физиков из Университета Порта в Португалии использовала теорию, разработанную для моделирования сверхпроводимости. Исследователи пришли к выводу, что преодолев определенный предел, человечеству не удастся восстановить равновесие климата на Земле.

Об этом пишет Science Alert.

Работа исследователей все еще должна пройти рецензирование, однако результаты предполагают, что конечный объем человеческой деятельности может привести к созданию "тепличной Земли" и остановить этот процесс нам не удастся.

Ученые предупреждают: если нам не удастся сдержать глобальное потепление Земли, это неизбежно приведет к засухам, аномальной жаре и большему количеству экстремальных явлений. По словам эксперта Бернадини, если система Земли попадет в сферу хаотического поведения, человечество фактически потеряет всякую надежду решить эту проблему.

Последние несколько лет исследователи постоянно фиксируют появление экстремальных явлений погоды, в частности: лесные пожары, бури и температурные рекорды. Климатологи неустанно предупреждают, что все это есть следствие деятельности человека, например, использование ископаемого топлива, вырубка лесов и рост земледелия.

В результате все это привело к новой геологической эпохе, которую исследователи назвали антропоценом — период, когда деятельность человека повлияла на всю систему Земли, в частности геосферу, биосферу, гидросферу и атмосферу планеты.

Предыдущий период, называемый голоценом, начался 11 700 лет назад, а за ним последовал антропоцен, и исследователи считают, что его начало приходится на середину 20 века, то есть как раз на пик ядерной эры.

"Мы неумолимо подталкиваем Землю к хаосу. Однажды система нашей планеты эволюционирует в хаотическое поведение, учитывающее экстремальные сезонные колебания и погодные явления. Наиболее ужасным в этом сценарии является то, что окунись мы в хаос, мы уже не сможем смягчить последствия. То есть вернуться к прежнему климату будет очень сложно, если вообще возможно", — говорит Бернадини.

Ранее ученые заявили, что Солнце уничтожит Меркурий, Венеру и Землю. Однако каким образом произойдет такое разрушение – не совсем понятно. Чтобы узнать это, ученые провели несколько 3D гидродинамических симуляций. Это позволило рассмотреть возможные сценарии развития событий после того, как звезда поглотит планету. Моделирование показало, что они зависят от размеров планеты и текущего состояния звезды.

Другое исследование показало, что наш огненный газовый шар исчезнет через триллионы лет, а недавнее исследование показало, что Солнце ожидает много изменений, которые произойдут гораздо раньше, предвещая конец Солнечной системы.

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